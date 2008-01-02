Магазин КАНТ

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Новости

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Свежие новости по склонам!

28Января

Свежие новости по склонам!

Открываем учебные склоны и ваш любимый склон для свободного катания!

Открываем четыре склона 24.01!

24Января

Открываем четыре склона 24.01!

Расписание открытия склонов на пятницу 24.01

Ура! Учебные склоны снова открыты с пятницы!

23Января

Ура! Учебные склоны снова открыты с пятницы!

Погода на нашей стороне и мы возобновляем тренировки...

Зима дубль №3

22Января

Зима дубль №3

Несмотря на то, что погода заставила нас взять небольшую паузу...

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Горные лыжи

Обучение, свободное катание на склонах и в парке, симулятор SkyTec, соревнования и прокат оборудования

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Ролики

Обучение, соревнования и прокат оборудования

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Сноуборд

Обучение, свободное катание на склонах и в парке, симулятор SkyTec, соревнования и прокат оборудования

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Единоборства

Обучение, расписание и аренда зала

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Скейт

Обучение, соревнования, трасса для даунхилла и прокат оборудования

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Велосипед/беговел

Обучение, соревнования, свободное катание по трассам байк-парка

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Тюбинг

Катание на ватрушках с горы для детей и взрослых, трассы, график работы

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Тренажерный зал

Описание и фото зала, тренерский состав и варианты абонементов

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Батут

Обучение акробатике и аренда батутных комплексов

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Скалолазание

Скалодром Атмосфера

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Танцы

Студия танцев New York

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Гимнастика

Гимнастический центр International Gym

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