28Января
Открываем учебные склоны и ваш любимый склон для свободного катания!
23Января
Погода на нашей стороне и мы возобновляем тренировки...
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Обучение, свободное катание на склонах и в парке, симулятор SkyTec, соревнования и прокат оборудования
Обучение, соревнования и прокат оборудования
Обучение, свободное катание на склонах и в парке, симулятор SkyTec, соревнования и прокат оборудования
Обучение, расписание и аренда зала
Обучение, соревнования, трасса для даунхилла и прокат оборудования
Обучение, соревнования, свободное катание по трассам байк-парка
Катание на ватрушках с горы для детей и взрослых, трассы, график работы
Описание и фото зала, тренерский состав и варианты абонементов
Обучение акробатике и аренда батутных комплексов
Скалодром Атмосфера
Студия танцев New York
Гимнастический центр International Gym